Dal Messico | Lozano potrebbe abbandonare la Copa de Oro

(Di domenica 11 luglio 2021) Come già riportato dal Napolista, Hirvingha lasciato l’ospedale. È stato dimesso dopo che tutti gli esami cui è stato sottoposto, hanno dato esito positivo. Ha trascorso la notte sotto osservazione, come ha riportato mediotiempo.com, dopo il terrificante scontro di gioco col portiere di Trinidiad e Tobago. Il calciatore del Napoli non è stato sottoposto ad alcun intervento chirurgico. Gli è stato suturato il taglio al di sopra del sopracciglio sinsitro. Ha subito un trauma cranico e adesso bisognerà stabilire se potrà continuare a giocare con la Nazionale messicana nellade Oro. Il prossimo incontro delè previsto il ...

Commenta per primo Può tirare un sospiro di sollievo Hirving Lozano e con lui i tifosi die Napoli. Il violentissimo scontro col portiere di Trinidad & Tobago , in occasione della ...noto...... dallo Spazioporto America della Virgin Galactic nel deserto del Nuovo, è stato leggermente ...della Tesla Elon Musk avrebbe comprato un biglietto per un futuro viaggio spaziale organizzato...Attimi di panico nel corso di Messico-Trinidad e Tobago, quando Hirving Lozano ha riportato un grave infortunio.Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Hirving Lozano. Arrivano direttamente dal Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, dopo l’incidente di questa notte in nazionale: “Hirving Lozano, uscito per ...