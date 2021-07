Tabellone femminile Wimbledon 2021 | Barty guida il seeding | presenti tre italiane

(Di sabato 10 luglio 2021) Ilprincipaledi, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Fari puntati su Ashleigh, che parte in pole position col primo seed, a maggior ragione in seguito al forfait di Simona Halep: la detentrice del titolo, conquistato due anni fa, era la seconda testa di serie. Serena Williams, sconfitta proprio in finale dalla rumena, sarà la testa di serie numero 7, mentre il numero 6 appartiene a Iga Swiatek. Poi ovviamente le nostre tre: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan hanno tanta voglia di fare bella figura sull’erba ...

...diretta della finale Barty Pliskova chiuderà Wimbledon 2021 per quanto riguarda il torneo. Nella parte bassa del, Karolina Pliskova ha vinto al primo turno in due set contro la ...Primoriservato ai 4a che propone come teste di serie i 4.1 Alessandro Bernardi, ... Ottima anche la partecipazione all'Open(1.500 euro di montepremi) che vede al via 57 giocatrici. ...La tennista australiana Ashleigh Barty ha vinto il torneo di Wimbledon per la prima volta in carriera battendo la ceca Karolina Pliskova. La partita si è giocata sabato pomeriggio ed è finita con il ...La diretta della dodicesima giornata dei Championships. Si gioca la finale femminile tra Ashleigh Barty e Karolina Pliskova ...