Russia, nuovo record di vittime a causa della variante Delta: 752 vittime nell’ultima giornata (Di sabato 10 luglio 2021) Si registra un nuovo, triste record legato alla pandemia di coronavirus in Russia. Con il Paese nel bel mezzo di una quarta ondata alimentata dalla più contagiosa variante Delta e spinta anche dal basso tasso di popolazione vaccinata, nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di morti. Sono 752 le persone che hanno perso la vita per complicazioni relative al Covid, il numero più alto registrato da inizio pandemia. Secondo i dati ufficiali diffusi dal governo di Mosca, nell’ultima giornata si sono registrati anche 25.082 contagi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Si registra un, tristelegato alla pandemia di coronavirus in. Con il Paese nel bel mezzo di una quarta ondata alimentata dalla più contagiosae spinta anche dal basso tasso di popolazione vaccinata, nelle ultime 24 ore si è registrato undi morti. Sono 752 le persone che hanno perso la vita per complicazioni relative al Covid, il numero più alto registrato da inizio pandemia. Secondo i dati ufficiali diffusi dal governo di Mosca,si sono registrati anche 25.082 contagi, ...

