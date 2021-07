Napoli, offerta ufficiale per Emerson Palmieri: prestito annuale da 8 mln con obbligo di riscatto (Di sabato 10 luglio 2021) Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo. Con la presentazione di Luciano Spalletti è iniziata ufficialmente la stagione 2021/22, con gli azzurri che lotteranno per qualificarsi alla prossima Champions League. Aurelio De Laurentiis, nelle ultime ore, è uscito allo scoperto presentando un’offerta ufficiale per Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della Nazionale italiana. A L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Il calciomercato delè entrato nel vivo. Con la presentazione di Luciano Spalletti è iniziata ufficialmente la stagione 2021/22, con gli azzurri che lotteranno per qualificarsi alla prossima Champions League. Aurelio De Laurentiis, nelle ultime ore, è uscito allo scoperto presentando un’per, terzino del Chelsea e della Nazionale italiana. A L'articolo

Advertising

gilnar76 : Top club inglese interessato a Di Lorenzo: pronta un'offerta monstre per lui #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - Spazio_Napoli : Top club inglese interessato a Di Lorenzo: pronta un'offerta monstre per lui - napolipiucom : GAZZETTA – EMERSON PALMIERI-NAPOLI, PRIMA OFFERTA AL CHELSEA. PRONTE DUE SOLUZIONI - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli-Emerson, prima offerta ufficiale al Chelsea. Proposte due soluzioni -