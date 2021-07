Inghilterra verso finale, pullman scortato da fiume di persone – Video (Di sabato 10 luglio 2021) L’Inghilterra lascia il ritiro di St. George’s Park per iniziare l’avvicinamento alla finale di Euro 2020 in programma domani contro l’Italia. Il pullman della Nazionale sfila tra un fiume di persone, assiepate ai lati della strada. I giocatori, come documenta il Video pubblicato su Twitter sul profilo della selezione, sono stupiti dall’entusiasmo della gente: “Incredibile”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) L’lascia il ritiro di St. George’s Park per iniziare l’avvicinamento alladi Euro 2020 in programma domani contro l’Italia. Ildella Nazionale sfila tra undi, assiepate ai lati della strada. I giocatori, come documenta ilpubblicato su Twitter sul profilo della selezione, sono stupiti dall’entusiasmo della gente: “Incredibile”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sportmediaset : #Euro2020, Mancini: 'Spero di prendermi le soddisfazioni che non ho avuto da giocatore'. #SportMediaset - DiMarzio : #EURO2020 | Verso l'#EuroFinal: l'#ITA di #Mancini è in partenza per Londra - Eurosport_IT : ??? Giorgio Chiellini: 'Manca l'ultimo centimetro da raggiungere tutti insieme' #Euro2020 | #ITA | #ENG |… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra, Southgate: 'Non fischiate l'inno italiano, non ci aiuterebbe': Il commissario tecnico inglese h… - Adnkronos : #Inghilterra, un paese spinge la Nazionale – video. -