Il consiglio di Viola | “Molti docenti under 60 mi scrivono | va bene mix di vaccini se non fatta la seconda dose con AstraZeneca”

Mi stanno scrivendo Molti insegnanti under 60 che hanno ricevuto la prima dose di "vaccino anti-Covid "AstraZeneca a marzo e poi si sono rifiutati di ricevere la seconda. Ora queste persone non sanno cosa fare perché è trascorso molto tempo dalla prima dose e non si sentono protette. Penso che, nonostante siano trascorse più di 12 settimane, la cosa migliore sia fare un richiamo con un vaccino a mRna".

