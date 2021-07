G20 | Franco “Concorrenza fiscale non abolita ma regolata”

(Di sabato 10 luglio 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – “Per la prima volta fissiamo delle regole di tassazione per le grandi multinazionali. Innanzitutto si stabilisce che le tasse sui loro profitti, oltre il 10% del fatturato, siano redistribuite nei paesi in cui le multinazionali vendono e operano. Questo comprende tutte le grandi multinazionali, comprese quelle del digitale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele, nel corso di una conferenza stampa al G20 Finanze a Venezia.“La seconda regola prevede che le multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro siano tassate con un’aliquota almeno del 15 per cento – ha proseguito-. Questo dovrebbe ridurre ...

...con una tassa minima e una ripartizione degli utili fra i Paesi dove queste operano " ha detto il ministro dell'Economia Daniele" e che intendiamo implementare a fine ottobre al". Nel ...Ilè stato un primo step, ora bisogna passare ai fatti in contesti più istituzionalizzati, come ... eppure siamo chiamati a sviluppare con loro un dialogo, pragmatico e costruttivo". Con le ...Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze in corso a Venezia. “La seconda regola ..."Abbiamo raggiunto un accordo storico per un sistema fiscale internazionale più stabile e giusto". Lo si legge nel comunicato finale del G20 di Venezia, in cui ministri delle Finanze e i governatori h ...