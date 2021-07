Finale Europeo, vietati i maxischermi in tante città (Di sabato 10 luglio 2021) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la Finale dell’Europeo i sindaci, per prevenire assembramenti e possibili contagi, hanno deciso di adottare alcune restrizioni. A Milano, i tifosi difatti, potranno assistere alla Finale solo sul divano di casa o in qualche locale. In caso di vittoria, il sindaco Sala ha predisposto maggiori controlli nella piazza del Duomo onde evitare ciò che è accaduto per i festeggiamenti dello Scudetto nerazzurro. Sulla stessa linea anche Torino, Venezia, Napoli e Palermo. Eccezioni invece per Roma, Firenze e Bologna: nella capitale confermati i due maxischermi ai Football Village di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per ladell’i sindaci, per prevenire assembramenti e possibili contagi, hanno deciso di adottare alcune restrizioni. A Milano, i tifosi difatti, potranno assistere allasolo sul divano di casa o in qualche locale. In caso di vittoria, il sindaco Sala ha predisposto maggiori controlli nella piazza del Duomo onde evitare ciò che è accaduto per i festeggiamenti dello Scudetto nerazzurro. Sulla stessa linea anche Torino, Venezia, Napoli e Palermo. Eccezioni invece per Roma, Firenze e Bologna: nella capitale confermati i dueai Football Village di ...

Advertising

EzioGreggio : un mio amico ha acquistato un biglietto per la finale dell'Europeo a Londra domenica 11 Luglio, senza rendersi con… - CB_Ignoranza : Matteo Berrettini ha scritto la storia: è diventato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere una finale a… - _Morik92_ : 6 giocatori #Juve in finale tra Europeo & Copa America e 12 gol complessivi segnati. Direi non male ?? - LucaSciarini : Fari puntati domani sera sull'olandese Bjorn Kuipers, che dopo il rigore dato all'Inghilterra dal connazionale Makk… - lookatallthos3 : RT @tuittocose: Quando l’Inghilterra è fuori dall’Europa e ce la ritroviamo in finale dell’Europeo #ItaliaInghilterra -