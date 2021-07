Finale Europei, roba da numeri 9: Immobile e Belotti, tocca a voi (Di sabato 10 luglio 2021) La Finale degli Europei è storicamente terreno di conquista per i centravanti: a Immobile e Belotti il compito di proseguire nel solco Giornata di viglia per l’attesissima Finale degli Europei che metterà di fronte Italia Inghilterra. Nella maestosa e infuocata cornice di Wembley ci sarà in palio il titolo a concludere un mese di emozioni, sorprese e delusioni. Inutile girarci attorno, la fiducia è tanta dalle parti di Coverciano e di conseguenza in tutto lo Stivale. Ma allo stesso tempo la consapevolezza che la sfida contro i padroni di casa sarà affare decisamente complicato. Ma chi sarà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Ladegliè storicamente terreno di conquista per i centravanti: ail compito di proseguire nel solco Giornata di viglia per l’attesissimadegliche metterà di fronte Italia Inghilterra. Nella maestosa e infuocata cornice di Wembley ci sarà in palio il titolo a concludere un mese di emozioni, sorprese e delusioni. Inutile girarci attorno, la fiducia è tanta dalle parti di Coverciano e di conseguenza in tutto lo Stivale. Ma allo stesso tempo la consapevolezza che la sfida contro i padroni di casa sarà affare decisamente complicato. Ma chi sarà ...

