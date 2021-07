Cina e talebani? Una possibile incredibile alleanza: la spiegazione degli esperti (Di sabato 10 luglio 2021) C’è il rischio che la Cina cominci a sostenere i talebani in Afghanistan per assicurarsi la supremazia nel Medio Oriente. Questo è quello che alcuni esperti sostengono (e che i tabloid inglesi riportano) dopo la ritirata degli Stati Uniti dopo venti anni di guerra perenne nell’area. possibile un’alleanza tra Cina e talebani? Non sarebbe da sorprendersi se Pechino avesse intenzione di allearsi con i talebani per proseguire nel suo piano strategico di potere nel Medio Oriente. Infatti, questo sarebbe un tassello ulteriore da aggiungersi alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 luglio 2021) C’è il rischio che lacominci a sostenere iin Afghanistan per assicurarsi la supremazia nel Medio Oriente. Questo è quello che alcunisostengono (e che i tabloid inglesi riportano) dopo la ritirataStati Uniti dopo venti anni di guerra perenne nell’area.un’tra? Non sarebbe da sorprendersi se Pechino avesse intenzione di allearsi con iper proseguire nel suo piano strategico di potere nel Medio Oriente. Infatti, questo sarebbe un tassello ulteriore da aggiungersi alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina talebani Nell'Hindu Kush come a Saigon ...a sconfiggere i Talebani o a combattere per 'la libertà del popolo afgano.' I motivi principali erano: Mantenere una cruciale e strategica base avanzata nel ventre delle 'minacce esistenziali' Cina e ...

Afghanistan sconfiggi imperi, dopo URSS e Usa ora la sfida Cina Reazione di svolta da parte del portavoce dei talebani Suhail Shaheen, che ha definito la Cina "amica gradita nella ricostruzione dell'Afghanistan", benvenuto e sicurezza garantita a investitori e ...

L'Occidente lascia l'Afghanistan, parte subito in missione la Cina L'HuffPost I talebani: "Controlliamo l'85% dell'Afghanistan". E a Peshawar esplode la festa E a Peshawar esplode la festa In Pakistan slogan e bandiere per celebrare i successi dell’offensiva degli “studenti coranici” dopo l’annuncio del ritiro Usa. Nelle loro mani un arco che va dal confine ...

USA: comunità internazionale si impegni per accordo Afghanistan Il Segretario della Difesa USA lancia un appello alla comunità internazionale affinché si impegni per un accordo tra governo e talebani.

