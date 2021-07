Camaño agente Hakimi: “Achraf sogna di tornare al Real Madrid” (Di sabato 10 luglio 2021) Alejandro Camaño, agente del terzino neo acquisto del PSG, Achraf Hakimi, ha parlato ai microfoni di Onda Cero, rivelando che il sogno del suo assistito, sarebbe quello di tornare a vestire la maglia del Real Madrid: “Abbiamo la speranza e il sogno che Achraf torni al Real Madrid perché è nato a Madrid, nello specifico a Getafe, è cresciuto a Madrid. Anche il Chelsea ha spinto per avere Hakimi ma forse dopo aver vinto la Champions League hanno pensato di aver bisogno di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Alejandrodel terzino neo acquisto del PSG,, ha parlato ai microfoni di Onda Cero, rivelando che il sogno del suo assistito, sarebbe quello dia vestire la maglia del: “Abbiamo la speranza e il sogno chetorni alperché è nato a, nello specifico a Getafe, è cresciuto a. Anche il Chelsea ha spinto per averema forse dopo aver vinto la Champions League hanno pensato di aver bisogno di ...

L'agente: 'Hakimi è del Psg ma sogna di tornare al Real' Nonostante l'approdo al Psg avvenuto solo qualche giorno fa, Achraf Hakimi ha un sogno. A rivelarlo, in un'intervista ai microfoni di El Transistor su Onda Cero è il suo agente Alejandro Camano: "Achraf sogna di tornare a vestire la maglia del Real. É nato a Madrid, è cresciuto a Madrid ed è normale che lui abbia questo forte desiderio" .

