Calciomercato Juventus, un solo mese per la firma | Raiola mette fretta (Di sabato 10 luglio 2021) La Juventus tiene ancora in sospeso la situazione contrattuale di Bernardeschi: Raiola mette pressione ai bianconeri Non solo le questioni legate a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la Juventus deve… L'articolo Calciomercato Juventus, un solo mese per la firma Raiola mette fretta è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 10 luglio 2021) Latiene ancora in sospeso la situazione contrattuale di Bernardeschi:pressione ai bianconeri Nonle questioni legate a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ladeve… L'articolo, unper laè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, innesto in regia. Serve Locatelli per tornare a far strada #Champions - Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - Gazzetta_it : Pjanic può tornare alla Juve: il Barça lo 'regala', Allegri sorride - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, ‘#Follia’ #Ancelotti | Maxi #Scambio due per uno - infoitsport : Calciomercato, Milan e Juventus beffate: super offerta del Real Madrid -