Atletica | Europei U23 | Kaddari oro nei 200 femminili | Coiro argento e Scotti bronzo

Leggi su sportface

(Di sabato 10 luglio 2021) Piovono medaglie per l’Italia agliUnder 23 di Tallinn. Strepitoso oro per la sarda Daliache sbaraglia la concorrenza nei 200 metri peraltro con un tempo strepitoso in 22.64 (-0.4) ad appena otto centesimi dal record italiano assoluto di Libania Grenot. Eloisasigla il proprio record personale, facendo segnare 2:02.07 negli 800 metri: questo tempo le è valso la medaglia d’, seconda soltanto a Isabelle Boffey. In seguito, un’altra bella notizia è arrivata nei 400 metri, in cui il capitano Edoardosi è classificato terzo, grazie al tempo di 45.68: meglio hanno fatto ...