Ashleigh Barty incoronata per la prima volta regina di Wimbledon (Di sabato 10 luglio 2021) Ashleigh Barty sconfigge con un punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 una Karolina Pliskova che fatica tanto nel primo set ma che poi torna a dare filo da torcere all’australiana. Per la numero uno del mondo si tratta del secondo titolo Slam della carriera, il primo a Wimbledon. Barty domina nel primo, spreca nel secondo Inizio di partita shock per la Pliskova, che perde tutti i primi 14 punti giocati, subendo un parziale mortifero di 16-2 nei primi quattro game. Barty parte a razzo e gioca come avrebbe dovuto fare per impensierire la miglior giocatrice del torneo alla battuta. In risposta infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021)sconfigge con un punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 una Karolina Pliskova che fatica tanto nel primo set ma che poi torna a dare filo da torcere all’australiana. Per la numero uno del mondo si tratta del secondo titolo Slam della carriera, il primo adomina nel primo, spreca nel secondo Inizio di partita shock per la Pliskova, che perde tutti i primi 14 punti giocati, subendo un parziale mortifero di 16-2 nei primi quattro game.parte a razzo e gioca come avrebbe dovuto fare per impensierire la miglior giocatrice del torneo alla battuta. In risposta infatti ...

