Wimbledon 2021, l’avversario di Matteo Berrettini in finale. I precedenti con Djokovic e Shapovalov (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini prosegue il suo cammino nella storia del tennis italiano e di Wimbledon. Il romano è il primo tennista italiano di sempre a raggiungere la finale dei Championships ed ora attende il suo prossimo avversario, che uscirà dal match tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. I precedenti con entrambi non sono dalla parte di Matteo, che non ha mai vinto in carriera sia contro il serbo sia contro il canadese. Un precedente molto vicino quello contro Djokovic, visto che il serbo ha sconfitto Berrettini nei quarti di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)prosegue il suo cammino nella storia del tennis italiano e di. Il romano è il primo tennista italiano di sempre a raggiungere ladei Championships ed ora attende il suo prossimo avversario, che uscirà dal match tra Novake Denis. Icon entrambi non sono dalla parte di, che non ha mai vinto in carriera sia contro il serbo sia contro il canadese. Un precedente molto vicino quello contro, visto che il serbo ha sconfittonei quarti di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - JackieMilesiF : Wimbledon, Matteo Berrettini da favola: primo italiano in finale in 144 anni - sportli26181512 : Berrettini batte Hurkacz in 4 set ed è in finale a Wimbledon. HIGHLIGHTS: Matteo Berrettini batte in quattro set e… -