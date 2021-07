VIDEO | LEWANDOWSKI scatenato in mezzo ai bambini! (Di venerdì 9 luglio 2021) Tutto il bello del calcio nel vedere un super bomber come LEWANDOWSKI divertirsi come un bambino in mezzo ai suoi piccoli fan, che partitella improvvisata in Sardegna! #LEWANDOWSKI #bayernmonaco #sardegna ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo VIDEO LEWANDOWSKI scatenato in mezzo ai bambini! proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Tutto il bello del calcio nel vedere un super bomber comedivertirsi come un bambino inai suoi piccoli fan, che partitella improvvisata in Sardegna! ##bayernmonaco #sardegna ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articoloinaiproviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

CB_Ignoranza : Intanto in un paesino della Sardegna appare Lewandowski a giocare coi ragazzini per strada. Quei bambini si aspett… - SkyTG24 : Sardegna, Lewandowski palleggia con i bambini in piazza a Olbia. VIDEO - LaStampaTV : VIDEO | Olbia, Lewandowski non resiste al richiamo del pallone: si ferma a giocare in piazza con i ragazzi - rollcage76 : RT @ChiamarsiBomber: Sardegna: 'Perché sei tornato così tardi e tutto sudato?' 'Scusa mamma, ho giocato a calcio in piazza con Lewandowski… - genovesergio76 : RT @SkyTG24: Sardegna, Lewandowski palleggia con i bambini in piazza a Olbia. VIDEO -