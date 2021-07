Via della Magliana, sequestrato terreno da 1.800 mq per abuso edilizio (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Sono stati gli agenti dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale a scoprire l’attività illecita in atto su un terreno, destinato ad uso agricolo e sottoposto a vincoli paesaggistici ed archeologici, dove erano in corso i lavori per la predisposizione di un plateatico di cemento armato, con annesse strutture per la realizzazione di locali ad uso commerciale. Il tutto senza autorizzazione. Gli operanti hanno apposto i sigilli all’intero lotto, di circa 1800 mq, e denunciato la proprietaria del terreno, che dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per abusi edilizi e violazione della tutela ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – Sono stati gli agenti dell’XI Gruppo MarconiPolizia Locale di Roma Capitale a scoprire l’attività illecita in atto su un, destinato ad uso agricolo e sottoposto a vincoli paesaggistici ed archeologici, dove erano in corso i lavori per la predisposizione di un plateatico di cemento armato, con annesse strutture per la realizzazione di locali ad uso commerciale. Il tutto senza autorizzazione. Gli operanti hanno apposto i sigilli all’intero lotto, di circa 1800 mq, e denunciato la proprietaria del, che dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per abusi edilizi e violazionetutela ...

