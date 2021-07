Un PSG “Galactico” | dopo Hakimi ufficializzato un’altro ex Madrid | stipendio monstre per lui!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sergio Ramos PSG è fatta! E’ ormai diverso tempo che si parla dell’interessamento dei parigini nei confronti del 35enne difensore spagnolo, ma nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità.la rottura con i madrileni, il 4 volte campione d’Europa era rimasto svincolato, diverse squadre hanno dimostrato interessamento nei suoi confronti, M. City e Siviglia su tutte. In Italia il Milan aveva aperto un discorso con il giocatore tramite la figura di Paolo Maldini, discorso però arenatosi viste le pretese contrattuali del giocatore, insostenibili per le casse rossonere. Sergio Ramos, allora, giocherà al Parco dei Principi e lo farà per 2 anni, guadagnando, ...