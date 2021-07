Tumori e veleni industriali | la relazione choc sulla Toscana | Massa Carrara la provincia più colpita

(Di venerdì 9 luglio 2021) Industrie chimiche chiuse da anni, ma nella zona apuana "mortalità anomala". In netto aumento l'incidenza del mesotelioma pleurico nella popolazione maschile e deial sistema nervoso in quella femminile. I dettagli dell'ultimo rapporto del Coordinamento regionale ambiente e salute

Advertising

AnnaBellamela65 : RT @iltirreno: ?? Inquinamento e tumori: ecco l'ultimo rapporto per la Toscana. A Massa Carrara mortalità definita 'anomala'. I dati ?? di Da… - iltirreno : ?? Inquinamento e tumori: ecco l'ultimo rapporto per la Toscana. A Massa Carrara mortalità definita 'anomala'. I dat… - CarliGemma1 : @GiancarloDeRisi @vonderleyen È illegale... Ceta veleni nel piatto, questo fanno, seminano tumori. E nessuno dice nulla. - CarliGemma1 : @MediasetTgcom24 Lor signori devono cambiare rotta!!!!! Dai veleni Ceta nei tumori che ammazzano italiani agli inse… - CastellinoLuigi : RT @Yoda15271485: Oggi tocca alla #Basilicata, domani può toccare a chiunque. #inquinamento #avvelenamento #disastroambientale #tumori #le… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori veleni

Il Tirreno

... con malati cronici die cancri che provocano morte e dolore nel silenzio generale, tra amianto esparsi in lungo e in largo, ma alla fine a pagare è sempre la comunità, i cittadini ...... quali, con l'esposizione ad agenti inquinanti, rivela sempre più la necessità di discutere ... Infine, la vicenda Isochimica, la fabbrica dei, dove, agli inizi degli anni '80, venivano ...Industrie chimiche chiuse da anni, ma nella zona apuana "mortalità anomala". Ecco i dettagli dell'ultimo rapporto del Coordinamento regionale ambiente e salute Ci si ammala e si muore di più. Uomini, ...di Daniele Rosi Bonifiche in ritardo nella provincia apuana e mortalità in aumento. L’allarme lanciato da Legambiente riguarda i siti d’interesse nazionale in Toscana: Massa Carrara, Livorno, Piombino ...