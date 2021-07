Tommaso Zorzi polemico: stop a Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 9 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli hanno passato gli ultimi giorni a scontrarsi sui social in un botta e risposta che sembrava non avere fine. Ora, sembra che i due abbiano finito di discutere, ma senza una pace dichiarata. La diatriba social tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli ha avuto inizio perché la giornalista ha sentenziato una reazione postata da Zorzi su Instagram. Tommaso Zorzi ha infatti scelto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 luglio 2021)hanno passato gli ultimi giorni a scontrarsi sui social in un botta e risposta che sembrava non avere fine. Ora, sembra che i due abbiano finito di discutere, ma senza una pace dichiarata. La diatriba social traha avuto inizio perché la giornalista ha sentenziato una reazione postata dasu Instagram.ha infatti scelto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - Meri15247691 : Porca di vella miseria. Se un m' è preso un infarto stasera un mi piglia più, ho fatto un salto che sembravo la Sim… - ZambucoGiusy : RT @Open_gol: «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è agli etero c… - formingloss : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - Lunetta_abyss : @aniramaniramelo Il fatto che vanno contro pur non sapendo come sarà il programma o come sarà Tommaso in particolar… -