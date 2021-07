TIM vince Speedtest Award per migliore copertura mobile e si conferma rete 5G più veloce in Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Ookla, società leader a livello mondiale nella misurazione e analisi delle reti fisse e mobili, ha assegnato a TIM lo Speedtest Award per la migliore copertura di rete mobile nel primo semestre del 2021. La rete 5G di TIM è stata inoltre riconosciuta come la più veloce in Italia nel periodo aprile – giugno 2021. In base alle analisi Speedtest Intelligence condotte da Ookla relative al primo semestre 2021, TIM si posiziona al primo posto tra gli operatori nazionali per la rete ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Ookla, società leader a livello mondiale nella misurazione e analisi delle reti fisse e mobili, ha assegnato a TIM loper ladinel primo semestre del 2021. La5G di TIM è stata inoltre riconosciuta come la piùinnel periodo aprile – giugno 2021. In base alle analisiIntelligence condotte da Ookla relative al primo semestre 2021, TIM si posiziona al primo posto tra gli operatori nazionali per la...

