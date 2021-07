Sky ha pubblicato il teaser dell'ultima stagione di Gomorra (Di venerdì 9 luglio 2021) A novembre 2021 ritorna Gomorra. La serie Sky Original, distribuita in più di 190 Paesi, è arrivata alla quinta stagione. E sarà l’ultimo capitolo. I produttori hanno dato anche qualche anticipazione sulla trama: lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) A novembre 2021 ritorna. La serie Sky Original, distribuita in più di 190 Paesi, è arrivata alla quinta. E sarà l’ultimo capitolo. I produttori hanno dato anche qualche anticipazione sulla trama: lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, ...

