Sanità, il Policlinico Federico II di Napoli nella Rete regionale Stroke (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il Policlinico Federico II di Napoli ha attivato il percorso di emergenza Stroke h24 e 7 giorni su 7 previsto dal piano ospedaliero della Regione Campania. L'ictus, come l'infarto del miocardio, è una patologia tempo-dipendente; questo significa che è fondamentale intervenire tempestivamente, perché una diagnosi precoce e il trattamento più appropriato entro le 6 – 8 ore dall'insorgenza dei sintomi possono portare in almeno il 50% dei casi ad una totale guarigione del paziente, altrimenti condannato ad un deficit funzionale permanente o addirittura al decesso.

