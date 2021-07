Sabrina Ghio mostra i risultati della biopsia: processo tumorale iniziato (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo l’operazione chirurgica cui si è sottoposta qualche giorno fa, Sabrina Ghio era in attesa dei risultati della biopsia, che avrebbero rivelato la natura della massa asportata dai medici. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai specificato quale organo sia stato colpito dal male, né quale malattia ha nello specifico, ma ora che sono arrivati i risultati della biopsia e non sono quelli che sperava, Sabrina si è confidata con i suoi fan. Sabrina Ghio ha ricevuto i ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo l’operazione chirurgica cui si è sottoposta qualche giorno fa,era in attesa dei, che avrebbero rivelato la naturamassa asportata dai medici. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai specificato quale organo sia stato colpito dal male, né quale malattia ha nello specifico, ma ora che sono arrivati ie non sono quelli che sperava,si è confidata con i suoi fan.ha ricevuto i ...

