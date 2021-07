Rai | Draghi ha scelto il nuovo amministratore delegato | Carlo Fuortes

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri Marinella Soldi equali componenti del Consiglio di Amministrazione di RAI S.p.A. Lo rende noto palazzo Chigi.verrà proposto, in sede di Assemblea della società, per il ruolo di

" Mentre sullaMarioannuncia di voler fare da solo su presidente e Ad , con i grillini che ancora non riescono a trovare un nome per il Cda, il nodo di giornata è stato sulla riforma ...Predica i rinnovamenti delle norme richieste da. Il tutto in contrasto, ora coi grillini, ...Inoltre fa parte di un governo favorevole al Recovery plan Il rinvio delle nomine nel cda della...Roma, 9 lug. "Il ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, d'intesa con il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, proporrà alla pros ...Ci sarà qualcuno che parlerà di Rai con Mario Draghi . Perché sta diventando un po’ buffa la questione delle nomine ai ...