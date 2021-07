Prescrizione, M5s nel caos: Conte e Bonafede contro la riforma approvata in Cdm. Ma sul sito del Movimento esce la rivendicazione (anonima) (Di venerdì 9 luglio 2021) caos totale dentro il Movimento 5 stelle. Nel pieno delle trattative per riuscire a trovare una soluzione sulla leadership, è esplosa la bomba giustizia: ieri sera, dopo timidi tentativi di opposizione, i ministri M5s hanno dato il via libera alla riforma che smantella la legge Bonafede sulla Prescrizione. Una scelta che, come rivelato da il Fatto quotidiano, è stata supportata e voluta dallo stesso Beppe Grillo. Ed è stato solo l’inizio dell’ennesima resa dei conti dentro il M5s: da una parte infatti questa mattina l’ex Guardasigilli e l’ex premier Giuseppe Conte hanno rotto il silenzio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)totale dentro il5 stelle. Nel pieno delle trattative per riuscire a trovare una soluzione sulla leadership, è esplosa la bomba giustizia: ieri sera, dopo timidi tentativi di opposizione, i ministri M5s hanno dato il via libera allache smantella la leggesulla. Una scelta che, come rivelato da il Fatto quotidiano, è stata supportata e voluta dallo stesso Beppe Grillo. Ed è stato solo l’inizio dell’ennesima resa dei conti dentro il M5s: da una parte infatti questa mattina l’ex Guardasigilli e l’ex premier Giuseppehanno rotto il silenzio ...

