Nuova Caledonia | un leader kanak pro-indipendenza al governo

Il candidato pro-indipendenza Louis Mapou è stato eletto, giovedì 8 luglio, presidente del governo collegiale della Nuova Caledonia. Il 12 dicembre si terrà il terzo e ultimo referendum sull'autodeterminazione dell'accordo di Noumea. Chi è Louis Mapou eletto in Nuova Caledonia? "È un onore e un privilegio. Dobbiamo portare un'eredità che è pesante, quella della nostra

