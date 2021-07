Maserati - MC20 e Ghibli Trofeo corrono a Goodwood (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra i costruttori presenti alla 27esima edizione del Goodwood Festival of Speed figura anche la Maserati, che partecipa alla celebre cronoscalata di 1,86 km con la MC20, al suo debutto nel Regno Unito, e con la Ghibli Trofeo. Su per la collina. La supersportiva a motore centrale da 620 CV, capace di coprire lo 0-100 km/h in 2,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 325 km/h, ha affrontato la salita nella categoria riservata alle supercar, mentre la versione più estrema della berlina del Tridente, spinta da un V8 da 580 CV in grado di portarla da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di farle toccare i ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra i costruttori presenti alla 27esima edizione delFestival of Speed figura anche la, che partecipa alla celebre cronoscalata di 1,86 km con la, al suo debutto nel Regno Unito, e con la. Su per la collina. La supersportiva a motore centrale da 620 CV, capace di coprire lo 0-100 km/h in 2,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 325 km/h, ha affrontato la salita nella categoria riservata alle supercar, mentre la versione più estrema della berlina del Tridente, spinta da un V8 da 580 CV in grado di portarla da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di farle toccare i ...

