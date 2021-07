Lazio, Tare: “Auguri Inzaghi, Sarri banco di prova in momento difficile” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Voglio ringraziare mister Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto. Vogliamo fare gli Auguri per la nuova avventura con l’Inter“. Queste le parole di Igli Tare a margine della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. E sulla scelta del tecnico ex Napoli: “È stata una grande opportunità per fare un salto, ma anche un banco di prova per cercare di porTare un tecnico con grande esperienza in questo momento difficile“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “Voglio ringraziare mistere il suo staff per il lavoro svolto. Vogliamo fare gliper la nuova avventura con l’Inter“. Queste le parole di Iglia margine della conferenza stampa di presentazione di Maurizio. E sulla scelta del tecnico ex Napoli: “È stata una grande opportunità per fare un salto, ma anche undiper cercare di porun tecnico con grande esperienza in questo“. SportFace.

