Italia-Inghilterra, Europei 2021: i precedenti. Azzurri in vantaggio. E nei grandi eventi… (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio sarà il giorno della finale dei Campionati Europei 2021. Allo stadio Wembley di Londra si sfideranno l’Italia e l’Inghilterra, un’avversaria entrata nell’immaginario collettivo soprattutto per le famosissime sequenze del film “Il secondo tragico Fantozzi”. Però, nella realtà dei fatti, quali sono i precedenti tra le due squadre? Il primo confronto tra i due Paesi avviene solo il 13 maggio 1933, d’altronde nell’anteguerra gli inglesi si ritenevano troppo superiori al resto del mondo per concedersi facilmente ad avversarie dell’Europa continentale o del Sudamerica. L’amichevole giocata a ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio sarà il giorno della finale dei Campionati. Allo stadio Wembley di Londra si sfideranno l’e l’, un’avversaria entrata nell’immaginario collettivo soprattutto per le famosissime sequenze del film “Il secondo tragico Fantozzi”. Però, nella realtà dei fatti, quali sono itra le due squadre? Il primo confronto tra i due Paesi avviene solo il 13 maggio 1933, d’altronde nell’anteguerra gli inglesi si ritenevano troppo superiori al resto del mondo per concedersi facilmente ad avversarie dell’Europa continentale o del Sudamerica. L’amichevole giocata a ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????? ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Domenica 11 luglio ? ore 21 ?? Wembley Stadium, Londra… - GoalItalia : A Wembley sarà Italia-Inghilterra ?????????????????? Dovremo prendercela a casa loro ???? - Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - jaimecr97 : La mia vita in questo momento è aspettare che arrivi la partita di domenica e che la mia Italia faccia esplodere l'Inghilterra - eretico_l : RT @Overbite71: We gave it out all Noi ce l’abbiamo messa tutta #PresidenteRestiACasa -