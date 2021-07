– Inter, non solo CSKA Mosca: per Dalbert c’è anche il Trabzonspor (Di venerdì 9 luglio 2021) Dalbert in uscita dall’Inter Tra i giocatori inseriti sulla lista dei partenti dell’Inter c’è sicuramente Dalbert, rientrato dal Rennes dove ha giocato in prestito nell’ultima stagione. Il brasiliano è finito nel mirino del CSKA Mosca che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, deve guardarsi dalla concorrenza del Trabzonspor. “Dalbert, oltre che dal CSKA Mosca, è richiesto dal Trabzonspor, dove è andato Gervinho. Il brasiliano dirà di sì? La sua partenza e quella degli altri esuberi ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)in uscita dall’Tra i giocatori inseriti sulla lista dei partenti dell’c’è sicuramente, rientrato dal Rennes dove ha giocato in prestito nell’ultima stagione. Il brasiliano è finito nel mirino delche, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, deve guardarsi dalla concorrenza del. “, oltre che dal, è richiesto dal, dove è andato Gervinho. Il brasiliano dirà di sì? La sua partenza e quella degli altri esuberi ...

