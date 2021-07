Inter, il 17 luglio contro il Lugano la prima amichevole stagionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Inter in amichevole contro il Lugano Il 17 luglio allo stadio Cornaredo di Lugano, l’Inter di Simone Inzaghi farà il proprio debutto in campo contro i padroni di casa, nell’amichevole valida per la Lugano Region Cup: calcio di inizio alle 20:30 “Parte ancora una volta da Lugano la stagione sportiva dell’Inter, che scenderà in campo allo stadio Cornaredo sabato 17 luglio alle 20:30 nel primo appuntamento della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno il ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)inilIl 17allo stadio Cornaredo di, l’di Simone Inzaghi farà il proprio debutto in campoi padroni di casa, nell’valida per laRegion Cup: calcio di inizio alle 20:30 “Parte ancora una volta dala stagione sportiva dell’, che scenderà in campo allo stadio Cornaredo sabato 17alle 20:30 nel primo appuntamento della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno il ...

Il Lugano affronterà l'Inter in amichevole Il Lugano disputer una quinta amichevole di preparazione per la stagione. Sabato 17 luglio alle 20h30 affronter l'Inter nel quadro della Region Cup. L'accesso, a pagamento, allo stadio sar consentito solo ai possessori di un certificto covid svizzero con codice QR oppure di un Green ...

Lugano Region Cup: l'Inter in campo sabato 17 luglio Inter Sito Ufficiale Si alza il sipario sull’Inter di Inzaghi: test a Lugano sabato 17. I dettagli Inizia ancora una volta con un test con il Lugano il calendario delle amichevoli pre-stagionali dell'Inter. I campioni d'Italia scenderanno in campo allo stadio Cornaredo sabato 17 luglio alle ore 20, ...

