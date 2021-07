Ilary Blasi in barca con Michelle Hunziker e Savino | Totti commenta i tuffi | è il

(Di venerdì 9 luglio 2021) Risate in. Il gruppo vacanzesi sta godendo il mare a suon di relax e prese in giro. Anche una gara di, con loro, diventa un momento indimenticabile...

Advertising

infoitcultura : Ilary Blasi ruba il telefono a Michelle Hunziker: ecco cosa combina - infoitcultura : Ilary Blasi e Michelle Hunziker: gara di tuffi con Nicola Savino - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Ilary Blasi in bikini è uno schianto, ma Francesco Totti non c’è #ILARYBLASI - PsicopaticoF : La bellissima Ilary Blasi ?? - BaritaliaNews : Malika, Georgette Polizzi dice di lei “Ilary Blasi la chiama tutti i giorni …” -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Corriere dello Sport

I prossimi impegni televisivi diIn autunnosarà impegnata con un nuovo programma: Star in the star che ricorda un po' il format Tale e Quale Show mescolato a Il Cantante ...I prossimi impegni televisivi diIn autunnosarà impegnata con un nuovo programma: Star in the star che ricorda un po' il format Tale e Quale Show mescolato a Il Cantante ...“Prima le vecchie!”, ha detto poi l’ex calciatore quando gli è stato fatto notare che le prime a tuffarsi sarebbero state proprio Ilary e Michelle. A bordo di una barca, le due si sono lasciate andare ...Risate in barca. Il gruppo vacanze Totti-Hunziker-Savino si sta godendo il mare a suon di relax e prese in giro. Anche una gara di tuffi, con loro, diventa un momento ...