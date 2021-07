Il governo si è accorto del rischio diffusione della variante Delta durante i festeggiamenti per l’Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) Si era già visto durante la veglia per la morte di Maradona o nei festeggiamenti in Piazza Duomo per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter: il timore dei contagi non è in grado di fermare la passione irrazionale dei tifosi. Complice la cavalcata trionfale ed entusiasmante da parte dell’Italia, cresce la preoccupazione delle autorità in vista della finale di Euro 2020 che si disputerà domenica alle 21. In caso di vittoria – ma anche di sconfitta – potrebbero generarsi enormi assembramenti nelle strade e nelle piazza delle città più importanti, che potrebbero “determinare tanti micro-satelliti di infezione da ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Si era già vistola veglia per la morte di Maradona o neiin Piazza Duomo per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter: il timore dei contagi non è in grado di fermare la passione irrazionale dei tifosi. Complice la cavalcata trionfale ed entusiasmante da parte del, cresce la preoccupazione delle autorità in vistafinale di Euro 2020 che si disputerà domenica alle 21. In caso di vittoria – ma anche di sconfitta – potrebbero generarsi enormi assembramenti nelle strade e nelle piazza delle città più importanti, che potrebbero “determinare tanti micro-satelliti di infezione da ...

Advertising

denkendesblatt : @AldoSciara @AntonelloAnto67 @matteorenzi Lei finalmente ammette quindi di non saper leggere, interpretare, ma sopr… - FrancescoSalv18 : @matteosalvinimi HA il senso che, forse non te ne sei accorto, ma sei al governo con i comunisti ... - PietroDeidda5 : @matteosalvinimi ti sei accorto di essere al Governo? - dossi_daniele : @CottarelliCPI in poche righe non riesco a riassumere quello che penso, il governo vuole che rimaniamo senza rispar… - Morgenstern_DW : RT @zofragram: ma io vorrei proprio sapere se si è accorto che lui è al governo, cioè me la faccio sempre sta domanda ma ci è o ci fa -