Genshin Impact, tanti dettagli per l'update 2.0 che introdurrà la nuova area Inazuma, ecco la data di uscita (Di venerdì 9 luglio 2021) Genshin Impact salterà l'aggiornamento 1.7 passando direttamente alla 2.0. Mihoyo ha rivelato cosa ci aspetta dal gioco in una diretta streaming ricca di dettagli su una nuova regione, nuovi personaggi e quello che sembra un nuovo potere per il nostro Viaggiatore. Tra l'altro, sappiamo anche quando arriverà il nuovo update, ovvero il 21 luglio. Ma cosa arriva con questo corposo aggiornamento? Dopo alcune anticipazioni e una gran quantità di leak, ora sappiamo che, sì, i giocatori andranno davvero su Inazuma. L'Electro Archon governa la nuova regione, quindi il fulmine è il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)salterà l'aggiornamento 1.7 passando direttamente alla 2.0. Mihoyo ha rivelato cosa ci aspetta dal gioco in una diretta streaming ricca disu unaregione, nuovi personaggi e quello che sembra un nuovo potere per il nostro Viaggiatore. Tra l'altro, sappiamo anche quando arriverà il nuovo, ovvero il 21 luglio. Ma cosa arriva con questo corposo aggiornamento? Dopo alcune anticipazioni e una gran quantità di leak, ora sappiamo che, sì, i giocatori andranno davvero su. L'Electro Archon governa laregione, quindi il fulmine è il ...

