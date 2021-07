Flavia Pennetta incinta | in arrivo il terzo figlio con Fabio Fognini

(Di venerdì 9 luglio 2021) La mia famiglia è al primo posto, poi viene tutto il resto" aveva raccontatoun paio di anni fa alla Gazzetta del Mezzogiorno. "Per lui non è stato facile passare da esserea crescerne ...

Advertising

stilly71 : @Fulvia_Fognini @fabiofogna @flavia_pennetta Congratulazioni ?????? cmq un po’ di televisione in più potrebbero pure g… - mauro_sommella : @fabiofogna @flavia_pennetta Siete bellissimi - manumy61 : @fabiofogna @flavia_pennetta Augurissimiiiiii #3 - elvira_111_ : @fabiofogna @flavia_pennetta Meraviglioso! Bellissimi auguri!!! - tommy79santoro : @fabiofogna @flavia_pennetta Complimenti FABIO. le vittorie della vita sono queste.... -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Pennetta

fa tris. L'ex campionessa di tennis e il marito Fabio Fognini sono in attesa del terzo figlio, come annunciato dai due sui social.e Fabio Fognini, terzo figlio in ...e Fabio Fognini fanno il triplete: l'ex tennista 39enne è incinta per la terza volta e con il campione 34enne scoppia di gioia. Federico e Farah avranno presto una sorellina o un ...Flavia Pennetta. Anche questa storia per Rossella è stata solo una parentesi e adesso ha le idee ben chiare: “Avere una famiglia, trovare la persona giusta e vivere la mia vita dopo lo sport ...Stiamo parlando di Flavia Pennetta e di Fabio Fognini. I due si sono sposati nel 2016, sono già genitori di due bellissimi bambini e ora sono pronti per accoglierne un terzo. A dare l’annuncio della ...