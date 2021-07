Don Comincio Lanzara, il sacerdote che sussurrava a Dio (Di sabato 10 luglio 2021) Di Antonio Manzo Ha sussurrato a Dio e parlato, con voce piana, agli uomini del suo tempo. Ora don Comincio Lanzara al cospetto di Dio sarà costretto ad alzare un po’ il tono di voce, essendo portavoce e testimone fedele di oltre mezzo secolo della Chiesa salernitana. Chissà da dove partirà, don Comincio Lanzara, spentosi all’età di 81 anni. Si dichiarerà testimone privilegiato della chiesa salernitana, capace, perché lui ne era davvero capace, di interpretare uomini e tempi con la ragione misericordiosa e di giudicarli con i pregi e difetti. Don Comincio ha vissuto così: interprete fedele del disegno di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 luglio 2021) Di Antonio Manzo Ha sussurrato a Dio e parlato, con voce piana, agli uomini del suo tempo. Ora donal cospetto di Dio sarà costretto ad alzare un po’ il tono di voce, essendo portavoce e testimone fedele di oltre mezzo secolo della Chiesa salernitana. Chissà da dove partirà, don, spentosi all’età di 81 anni. Si dichiarerà testimone privilegiato della chiesa salernitana, capace, perché lui ne era davvero capace, di interpretare uomini e tempi con la ragione misericordiosa e di giudicarli con i pregi e difetti. Donha vissuto così: interprete fedele del disegno di ...

