Ddl Zan:Marcucci, apriamo a modifiche, provvedimento rischia (Di venerdì 9 luglio 2021) "A questo punto, in questa condizione parlamentare, difendere il ddl Zan, rifiutando qualsiasi mediazione, significa perdere un appuntamento storico con i diritti. Il disegno di legge va sostenuto con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "A questo punto, in questa condizione parlamentare, difendere il ddl Zan, rifiutando qualsiasi mediazione, significa perdere un appuntamento storico con i diritti. Il disegno di legge va sostenuto con ...

Advertising

Linkiesta : L’arte di combattere per le buone cause, senza nemmeno curarsi di capirle. Per discutere del ddl Zan, Fedez convoc… - ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - stanzaselvaggia : Ho recuperato l’incontro Fedez/Cappato/Civati/Zan. E tra “il giornalista Scalfarotto e “lei ha cambiato sesso, quin… - Emanule94671372 : @mariamacina A parte che Salvini e la Maloni sul ddl Zan nn hanno il pensiero che ha Italiaviva … perchè quello che… - tommasosauro : RT @globalistIT: -