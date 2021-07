Dalla Francia, Zidane pronto a sedersi sulla panchina dei Bleus (Di venerdì 9 luglio 2021) Stando a quanto riportato da L’Èquipe, Zinedine Zidane come prossima destinazione, avrebbe scelto la panchina della Francia. Per farlo però, dovrà aspettare fino alla fine del 2022, data che coincide con il termine del mandato di Didier Deschamps, confermato nella giornata di ieri nonostante l’eliminazione da Euro 2020. “Zinedine Zidane è pronto ad aspettare per les Bleus. Dopo aver seguito il fallimento dei Blues all’Europeo, ‘ZZ’ non desidererebbe nient’altro che sedersi sulla panchina della Francia” Zinédine ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Stando a quanto riportato da L’Èquipe, Zinedinecome prossima destinazione, avrebbe scelto ladella. Per farlo però, dovrà aspettare fino alla fine del 2022, data che coincide con il termine del mandato di Didier Deschamps, confermato nella giornata di ieri nonostante l’eliminazione da Euro 2020. “Zinedinead aspettare per les. Dopo aver seguito il fallimento dei Blues all’Europeo, ‘ZZ’ non desidererebbe nient’altro chedella” Zinédine ...

Glongari : #Milan tutto confermato il riscatto di #Tonali ed offerta per il baby del #Nancy Warren #Bondo come anticipato dalla Francia. @tvdellosport - Quirinale : #Visita di Stato in #Francia ????, il Presidente #Mattarella è stato ricevuto dalla Direttrice Generale dell’#UNESCO… - DSantanche : 'Mila 18 anni, attivista Lgbt, vive sotto scorta. Saman, 18 anni, brutalmente uccisa dalla sua famiglia perché vole… - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: MICK JAGGER ARRIVATO MARTEDì A LONDRA DALLA FRANCIA, VIOLA LA QUARANTENA PER ASSISTERE ALLA PARTITA - janealmare : Pensando a quando di ritorno dalla Francia avevo 4 chili in più in valigia e mi sono vestita con 8 magliette, due g… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Panico in Europa, ma non in USA Impauriti dalla riscossa del virus che continua ad accelerare la sua capacità di diffusione nella vaccinata Gran Bretagna, ma ha fatto girare al rialzo anche le curve di Spagna, Francia e USA, gli ...

Pfizer sta sviluppando una terza dose contro la variante Delta ...più definitivi anche in una rivista peer - reviewed Pfizer ha anche chiarito che a sei mesi dalla ... Del resto la Francia lo sta già facendo con determinate categorie di pazienti . Da aprile gli ...

Rave nel Pisano con 6.000 partecipanti, tanti dalla Francia Agenzia ANSA Realtà da riconoscere. Il valore dei «nuovi» cittadini non è solo l'eccellenza sportiva Stanno arrivando alla fase finale gli Europei di calcio, e tra qualche settimana sarà la volta delle Olimpiadi di Tokyo. Questi grandi eventi sono sempre più diventati occasioni per ...

Zone rosse per variante Delta: ecco dove sono in Europa Aumentano i contagi causati dalla variante Delta e l'Europa aggiorna la mappa delle regioni a maggiore rischio. Ecco dove sono le zone rosse e rosse scuro.

