**Carrà: applausi e lacrime ma anche canti e gioia, così l'Italia saluta Raffaella** (2) (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - Un "grande carisma", unito alla sua "profonda umanità", il suo essere "inclusiva": in una parola, "indimenticabile". Questo il ritratto di Raffaella emerso dalla funzione. A definirla "indimenticabile" la sindaca Virginia Raggi, che ne ha evidenziato il legame con Roma sottolineando che la città "non la dimenticherà mai". "Raffaella, vai in pace e goditi il meritato riposo nella fiesta del cielo", ha invece osservato uno dei frati cappuccini di san Giovanni Rotondo, concludendo così l'omelia del rito funebre dell'artista. "Raffaella credo ci lasci questo insegnamento, questo esempio - ha aggiunto il frate - la consapevolezza che con il suo talento artistico ...

