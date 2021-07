Call of Duty Warzone, Activision prende provvedimenti contro il software cheat che utilizza il machine learning (Di venerdì 9 luglio 2021) E' disponibile un nuovo software cheat alquanto pericoloso per i giocatori che preferiscono giocare pulito: questo programma non solo può funzionare anche su console oltre che su PC, ma risulta essere anche difficile da rilevare in quanto si migliora ogni volta attraverso il machine learning. Inizialmente questa notizia è stata pubblicata attraverso l'account Twitter Anti-cheat Police Department il quale ha avvisato di questo software che tra l'altro sarebbe già attivo. Ora, anche Activision è a conoscenza di questo cheat e sta cercando di lavorare per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) E' disponibile un nuovoalquanto pericoloso per i giocatori che preferiscono giocare pulito: questo programma non solo può funzionare anche su console oltre che su PC, ma risulta essere anche difficile da rilevare in quanto si migliora ogni volta attraverso il. Inizialmente questa notizia è stata pubblicata attraverso l'account Twitter Anti-Police Department il quale ha avvisato di questoche tra l'altro sarebbe già attivo. Ora, ancheè a conoscenza di questoe sta cercando di lavorare per ...

