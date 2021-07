Calciomercato Parma, sondaggio per Zaza ma il Torino ora non cede (Di venerdì 9 luglio 2021) Ivan Juric ha bloccato le cessioni per valutare i giocatori in rosa. Su Zaza, però, c’è forte l’interesse del Parma Simone Zaza è finito sul taccuino di mercato del Parma. Il club punta subito a tornare in Serie A e avrebbe sondato il terreno con il Torino per capire i margini per imbastire un’eventuale trattativa. A riportarlo è Toro News, che aggiunge come Ivan Juric abbia, al momento, bloccato le cessioni per valutare in toto tutto l’organico a sua disposizione. Inoltre, il giocatore ex Valencia si trova bene a Torino e vorrebbe continuare la sua avventura in granata. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ivan Juric ha bloccato le cessioni per valutare i giocatori in rosa. Su, però, c’è forte l’interesse delSimoneè finito sul taccuino di mercato del. Il club punta subito a tornare in Serie A e avrebbe sondato il terreno con ilper capire i margini per imbastire un’eventuale trattativa. A riportarlo è Toro News, che aggiunge come Ivan Juric abbia, al momento, bloccato le cessioni per valutare in toto tutto l’organico a sua disposizione. Inoltre, il giocatore ex Valencia si trova bene ae vorrebbe continuare la sua avventura in granata. L'articolo ...

