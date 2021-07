Bebe Vio: «Lo sport sempre più per tutti» (Di venerdì 9 luglio 2021) Bebe Vio è un fiume in piena. Sempre. Di persona. Su Zoom. Al telefono. In qualunque modo si entri in contatto con lei, si viene travolti dall’entusiasmo per lo sport, per i progetti, per la vita e dall’ottimismo che accompagna la presentazione della Bebe Vio Academy insieme a Nike, la prima accademia italiana a favore dello sport inclusivo con l’obbiettivo di coinvolgere alla pratica dello sport ragazzi con disabilità fisiche e ragazzi normodotati, perché «lo sport è per tutti». Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) Bebe Vio è un fiume in piena. Sempre. Di persona. Su Zoom. Al telefono. In qualunque modo si entri in contatto con lei, si viene travolti dall’entusiasmo per lo sport, per i progetti, per la vita e dall’ottimismo che accompagna la presentazione della Bebe Vio Academy insieme a Nike, la prima accademia italiana a favore dello sport inclusivo con l’obbiettivo di coinvolgere alla pratica dello sport ragazzi con disabilità fisiche e ragazzi normodotati, perché «lo sport è per tutti».

