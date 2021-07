BALLANDO CON LE STELLE: MORGAN È IL PRIMO CONCORRENTE DELL’EDIZIONE 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Iniziano a scaldarsi i motori di BALLANDO con le STELLE, il mitico show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio, arriva quello che sembra il PRIMO CONCORRENTE certo della sedicesima edizione del dance show più famoso della tv. Parliamo dell’eclettico MORGAN. L’anteprima è di TPI, testata la cui sezione spettacoli è diretta da Selvaggia Lucarelli, giurata di BALLANDO. Fonte quindi certificata. Si ricongiungono le strade di Milly Carlucci, una delle portabandiera della Rai, e di MORGAN. Nel 2017 l’artista, dopo ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 9 luglio 2021) Iniziano a scaldarsi i motori dicon le, il mitico show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio, arriva quello che sembra ilcerto della sedicesima edizione del dance show più famoso della tv. Parliamo dell’eclettico. L’anteprima è di TPI, testata la cui sezione spettacoli è diretta da Selvaggia Lucarelli, giurata di. Fonte quindi certificata. Si ricongiungono le strade di Milly Carlucci, una delle portabandiera della Rai, e di. Nel 2017 l’artista, dopo ...

