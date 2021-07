Ardea | ‘orto stupefacente’ | sequestrato lotto di droga dal valore di 3 000 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021)- Questa mattina all’interno del consorzio Colle Romito i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una persono per detenzione di più di tre kg di marijuana, che è stata sottoposta a sequestro. Nascondeva laall’interno dell’orto Il reo che nel proprio orticello, in mezzo a pomodori ed altri ortaggi, aveva allestito una vera e propria piantagione con più di 30 piante di altezza superiore ai 150 cm nascosta da alcune reti e recinzioni che ne impedivano la visuale dall’esterno – a seguito di una perquisizione domiciliare e locale, è stato trovato in possesso di un sacchetto in cellophane contenente 1,740 kg di marijuana ...