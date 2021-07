Wimbledon, Berrettini: “Sto scrivendo la storia, ma non voglio fermarmi” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Ho creduto tanto nel mio team e nelle mie armi: tutto quello che ho fatto mi ha portato a essere qui oggi. Ora non mi voglio fermare. Ho imparato anche a non accontentarmi. Mi ricordo quando sono venuto a Wimbledon da juniores e mi sembrava già una cosa incredibile. Mai avrei pensato però di essere oggi in semifinale. Stiamo scrivendo la storia del tennis italiano e sono fiero di questo”. Così Matteo Berrettini, che e’ il primo azzurro dopo Nicola Pietrangeli ad accedere fra i primi quattro del singolare maschile di Wimbledon. Il tennista romano sarà domani protagonista nella semifinale ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “Ho creduto tanto nel mio team e nelle mie armi: tutto quello che ho fatto mi ha portato a essere qui oggi. Ora non mifermare. Ho imparato anche a non accontentarmi. Mi ricordo quando sono venuto ada juniores e mi sembrava già una cosa incredibile. Mai avrei pensato però di essere oggi in semifinale. Stiamoladel tennis italiano e sono fiero di questo”. Così Matteo, che e’ il primo azzurro dopo Nicola Pietrangeli ad accedere fra i primi quattro del singolare maschile di. Il tennista romano sarà domani protagonista nella semifinale ...

