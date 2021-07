Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Non vedevo l’ora di tornare in una semifinale Slam. Ora sono un giocatore diverso” (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la strepitosa vittoria contro Félix Auger-Aliassime nei quarti di finale, Matteo Berrettini si gode l’accesso alle semifinali di Wimbledon 2021. Il tennista di Roma, classe 1996, dopo le prime dichiarazioni a caldo, sul campo, al termine della partita ha affermato: “sono felicissimo: è la prima volta – come riporta livetennis.it – che raggiungo le semifinali qui a Wimbledon e non vedevo l’ora di tornare a questo livello, dopo gli US Open di due anni fa”. “Ora sono un giocatore ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la strepitosa vittoria contro Félix Auger-Aliassime nei quarti di finale,si gode l’accesso alle semifinali di. Il tennista di Roma, classe 1996, dopo le prime dichiarazioni a caldo, sul campo, al termine della partita ha affermato: “felicissimo: è la prima volta – come riporta livetennis.it – che raggiungo le semifinali qui ae nondia questo livello, dopo gli US Open di due anni fa”. “Oraun...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - Agenzia_Ansa : #Berrettini va in semifinale di #Wimbledon #ANSA - quotidianodirg : Berrettini nella storia, approda in semifinale a Wimbledon - Libero_official : Il polacco Hurkacz demolisce 3-0 Re Roger #Federer ai quarti di #Wimbledon 2021. L'indiscrezione: è l'addio dello s… -