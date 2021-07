' Tormentato e tormentoso' | addio a Carlos Reutemann | l' argentino che non vinse mai la F1

Advertising

uzapelloni : Il ricordo di Reutemann, tormentato e tormentoso - Digione_79 : @f_svelto @Rturcato83 @MotoriNoLimits Lo chiamavano 'El gaucho triste'. Ferrari lo definì tormentato e tormentoso.… - markus_auto : Formula 1: addio a Carlos Reutemann, tormentato e tormentoso ... - kahlan1986 : RT @Formula1Co: “Reutemann è un pilota tormentato e tormentoso. Capace di risolvere situazioni difficili, supplendo anche ad occasionali de… - mamoelme : RT @Formula1Co: “Reutemann è un pilota tormentato e tormentoso. Capace di risolvere situazioni difficili, supplendo anche ad occasionali de… -

Ultime Notizie dalla rete : Tormentato tormentoso

Il mondo della F1 dice addio a Carlos Reutemann , l'ex pilota della Ferrari nei Mondiali 1977 e 1978 aveva 79 anni. Enzo Ferrari lo definì "" , ma per tutti era semplicemente "Lole" o "El Gaucho Triste". Da molto tempo malato, Reutemann aveva combattuto contro un tumore al fegato nel 2017. A maggio, un'emorragia ...Enzo Ferrari lo definì- e -, per sintetizzare quel suo genio a complicarsi la vita quando tutto, invece, sarebbe stato dalla sua parte: la sua velocità portentosa di pilota; il ...Carlos Reutemann è volato via nella giornata di ieri all'età di 79 anni. Ad annunciare la triste notizia la figlia dell'ex pilota di F1.Alfredo Filippone Stavolta, non è retorica: con Carlos Alberto Reutemann se ne va davvero una grande figura, dell'automobilismo e della vita pubblica argentina, uno che è stato grande ...