Spezia, Thiago Motta: "Non vedo l'ora di iniziare questa avventura" (Di giovedì 8 luglio 2021) Un allenatore emergente, deciso a trasmettere ai suoi giocatori un bagaglio di esperienza internazionale da vero top player, con oltre 600 presenze tra i professionisti e ben 30 titoli vinti.

DiMarzio : #Spezia, è ufficiale: #ThiagoMotta è il nuovo allenatore - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SPEZIA, UFFICIALE: THIAGO MOTTA NUOVO ALLENATORE Ha firmato un contratto triennale #SkySport #SerieA #Spezia #ThiagoMotta - DiMarzio : #Spezia, ora è #ThiagoMotta in pole per la panchina - PierluigiVinai : RT @PPeracchini: ?? Benvenuto alla Spezia e allo @acspezia, Mister Thiago Motta! I nostri tifosi sono come la squadra in campo, tutto cuore,… - Davide_m9 : @_enz29 Io lo spero, poi va al Bologna e fa panchina a Danilo che ha 250 anni e allo Spezia decidono di far giocare Thiago Motta in difesa -