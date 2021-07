Sky non si arrende e trascina Tim davanti all’Antitrust

(Di giovedì 8 luglio 2021) Skycontro Tim MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari. La guerra sul calcio italiano continua. E presenta sempre nuove sfide. A lanciarla questa volta è Sky Italia che dopo l’espostosull’accordo in essere tra Dazn e Tim sulla trasmissione delle partite della Serie A per il triennio 2021-2024 ha deciso di alzare l’asticella. Così, secondo quanto appreso da più fonti di mercato da MF – Milano Finanza, la pay tv satellitare è intenzionata a depositare in queste ore un nuovo ricorso all’authority di mercato che fa perno sulle modalità di comunicazione, in tutte le sue forme, del gruppo tlc guidato da Luigi Gubitosi ...

